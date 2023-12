Truckers in de bloemen gezet door werkgevers op de 'Dag van de vrachtwagenchauffeur'

We hebben nog nieuws over een belangrijk mobiliteitsdossier. Morgen gaat het openbaar onderzoek van start van het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde. Er ligt een nieuw ontwerp klaar. Want de vorige plannen voor de heraanleg van het kruispunt werden vorig jaar vernietigd. Het was de Dendermondse fietsersbond die naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen was getrokken. Volgens de organisatie was er in de oorspronkelijke plannen te weinig rekening gehouden met fietsers en voetgangers. Onder meer de voorziene fietstunnels zouden te smal geweest zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte daarom nieuwe plannen uit mét bredere fietspaden en tunnels. Het eindresultaat kan je vanaf morgen inkijken via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. In de loop van volgend jaar zouden de werken kunnen starten.