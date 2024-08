Trucker komt ongedeerd uit gekantelde vrachtwagen op E17 in Lokeren

Op de E17 in Lokeren is, in de richting van Gent, rond half twee vanmiddag een vrachtwagen in de berm beland en gekanteld. Getuigen die het ongeval zagen gebeuren verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten. Bij hun aankomst was de chauffeur, met wat hulp van die getuigen, al door het dakraampje uit zijn cabine kunnen kruipen Hij raakte niet gewond maar was wel danig onder de indruk. Waarom hij met zijn vrachtwagen van de rijbaan was afgeweken is nog niet duidelijk. Het takelen van de vrachtwagen verliep wel vlot, maar omdat de rechterrijstrook hierdoor een tijdlang was afgesloten, ontstond er wel een file.