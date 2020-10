Human Interest Trouwen in tijden van corona: "Huwelijk drie keer opnieuw ingepland"

Voorlopig dus geen eetfestijnen meer in Aalst. En je zal maar een huwelijk hebben gepland in 2020. Want ook trouwfeesten mogen in heel Vlaanderen nog altijd maar in heel beperkte kring doorgaan. Maar hoe pakken koppels dat nu aan? En hoe hebben feestzalen en kledingwinkels het afgelopen jaar beleefd? Wij zochten antwoorden op een huwelijksbeurs in Sint-Niklaas. Eén van de weinige huwelijksbeurzen die toch nog plaatsvinden.