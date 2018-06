Tropische Rock Zottegem van start: Organisatie neemt maatregelen tegen hitte

Prins Laurent zal de Sint-Niklase schepen Peter Buysrogge dan toch niet dagvaarden voor laster. Dat heeft de advocaat van Laurent gisteravond bekend gemaakt. Buysrogge had als N-VA-kamerlid verklaard dat de Prins een vals verslag over zijn activiteiten in 2017 had ingediend. De Prins was daar niet mee gediend en liet zijn advocaat een brief schrijven. In die brief stond dat Laurent excuses eiste van Buysrogge, en als hij die niet gaf, dan zou hij klacht indienen wegens laster. Buysrogge excuseerde zich niet, maar milderde zijn toon in een video op sociale media. Daarin sprak hij van een 'onvolledig' activiteitenverslag. Dat is voor de Prins nu voldoende om niet naar de rechtbank te trekken.