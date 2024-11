Troostconcerten van Reveil zorgen voor ingetogen momenten op begraafplaats

Om het rouwen wat draaglijker te maken, vinden op veel begraafplaatsen vandaag troostconcerten plaats. Lokale muzikanten, dichters en vertellers brengen dan een eerbetoon aan de overledenen. In Haaltert was dat niet anders. Daar bracht een brass ensemble van de Koninklijke Muziekmaatschappij 'Moed en Volharding' een uur lang muziek. En tussendoor worden gedichten opgedragen aan de verloren dierbaren. De reveils moeten rust en sereniteit brengen op de begraafplaatsen. En dat met een hedendaagse toets. Het is al het vijfde jaar op rij dat er een reveil plaatsvindt in de gemeente.