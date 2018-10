Sporting Lokeren heeft een opvolger voor Peter Maes.. het is Trond Sollied geworden. De club en de 59-jarige Noorse trainer hebben een mondeling akkoord. Er moeten nog enkele punten en komma's geregeld worden. Als dat in orde is, wordt Sollied officieel voorgesteld op Daknam. Sollied zat de voorbije vijf jaar zonder club. In het verleden was hij in ons land al actief bij onder meer AA Gent en Club Brugge, met blauw-zwart won Sollied twee titels en twee bekers. Tot en met de wedstrijd van nu donderdag tegen Anderlecht leidt Arnar Vidarsson nog de trainingen. Hij zal die wedstrijd ook op de bank zitten als interim-trainer. Normaal neemt Sollied vrijdag dan over en volgt meteen daarna zijn eerste persconferentie als nieuwe trainer van Sporting Lokeren.