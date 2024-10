Tripel Vicaris en Koffie uit het Land van Aalst erkend als traditioneel Vlaams streekproduct

De koffie uit het Land van Aalst van koffiebranderij Maeskes Roem en de tripel van Brouwerij Dilewyns in Dendermonde zijn erkend als traditioneel Vlaams streekproduct. Elk jaar voegt het VLAM, dat is het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing, enkele Vlaamse traditionele streekproducten toe aan de lijst. In onze provincie zijn er intussen bijna 60 producten erkend. De aanvragers mogen voortaan het label 'streekproduct.be' gebruiken op hun product en in hun communicatie. Dat is dus het geval voor de 'Exclusive Blend' van Maeskes Roem, een pittige koffie met een zachte afdronk. De koffie is ook alom tegenwoordig op carnaval en andere Aalsterse festiviteiten. Bij de buren uit Dendermonde valt de Tripel Vicaris in de prijzen. Dat is een blond biertje van 8,5%, waarbij hop en mout perfect in evenwicht zijn. Een typisch voorbeeld van een traditionele tripel, volgens VLAM.