De spelers en staff van FCV Dender weten volgende week of ze gelijk krijgen van het BAS. Dat is vanmiddag gezegd op de inleidende zitting. De spelersgroep van Dender diende een klacht in tegen de Belgische voetbalbond toen het amateurvoetbal werd stopgezet. Dender speelt in eerste nationale, een reeks met heel wat semi-profclubs. Maar omdat eerste nationale officieel een amateurreeks is, mag er niet meer gevoetbald worden. Onlogisch vinden ze bij Dender. De club wil op een gelijke manier behandeld worden als profclubs uit 1A en 1B. Als er toch groen licht komt, staan er een achttal ploegen uit eerste nationale klaar die een soort mini-competitie willen spelen. De winnaar van die competitie zou dan toch nog kunnen promoveren naar 1B.