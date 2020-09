Media en Cultuur Triatleten bekijken The Racer, over de mooie en minder mooie kanten van de sport

In Cinema Albert in Dendermonde is een publiek van uitsluitend triatleten gaan kijken naar de film 'The Racer'. De film vertelt het verhaal van de Tour van 1998, de Festina-Tour dus, en toont zowel de mooie als de minder fraaie kanten van de sport. Zowel het selecte publiek van gisteravond als hoofdrolspeler Louis Talpe delen dezelfde passie. Afzien, en jezelf tot het uiterste drijven om toch je doelen te behalen. Dat leverde heel wat herkenbare situaties op voor de triatleten van de Dendermondse club 3MD.