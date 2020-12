Nieuws Triagepost wordt zo goed als zeker ook vaccinatiepost in Zottegem

In Zottegem zal er zo goed als zeker een vaccinatiecentrum komen in de containers waar nu nog de triagepost is ondergebracht. De tijdelijke post van huisartsenkring Panacea staat op de parking van het Sint-Elisabethziekenhuis. Logistiek gezien ideaal, omdat het vaccin van Pfizer bijvoorbeeld op -70 graden Celcius moet worden bewaard. En daar zijn ziekenhuizen op voorzien. Welke vaccins er wanneer zullen moeten worden toegediend, is nog onduidelijk. Of huisartsen in hun praktijk mensen zullen mogen inenten, is ook nog altijd niet geweten. Jammer, zegt de huisartsenkring.