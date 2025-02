Trekker van vrachtwagen brandt uit op E17 in Haasdonk

Op de E17 in Haasdonk, in de richting van Antwerpen, is zaterdagmiddag om 13u de trekker van een vrachtwagen uitgebrand. De chauffeur kon nog net op tijd zijn vrachtwagen op de pechstrook parkeren en zijn cabine verlaten. De trekker brandde, ondanks het snelle optreden van de brandweer, volledig uit. In de laadbak zat grond. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel flink geschrokken. Een technisch defect ligt naar alle waarschijnlijkheid aan de oorzaak van de brand. Eén rijstrook was een tijdlang versperd, waardoor er een korte file ontstond. Maar de verkeershinder bleef gelukkig beperkt.