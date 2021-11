Treinverkeer zwaar verstroord na ongeval in Belsele

Over duurzame mobiliteit gesproken. Onze provincie krijgt er op korte termijn 1690 elektrische laadpalen bij. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters vandaag gecommuniceerd. In Aalst komen er maar liefst 135 laadpalen bij, waarvan 70 ultrasnelle exemplaren. Ook in Beveren en Ninove, waar er respectievelijk 59 en 54 palen bijkomen, zal je je elektrische wagen een pak eenvoudiger kunnen opladen. De laadpalen zullen vooral in de buurt van supermarkten, bij kleine handelaars en op grote bedrijfsparkings geïnstalleerd worden. Deze uitrol van extra laadpalen is volgens minister Peeters broodnodig om meer mensen aan te moedigen om elektrisch te gaan rijden.