AZ Sint-Blasius Dendermonde opent gloednieuwe dienst Medische Beeldvorming: "Meer onderzoeken mogelijk"

Het treinverkeer tussen Dendermonde en Zele is vanmiddag een tijdlang onderbroken geweest na een persoonsaanrijding. Het incident gebeurde om iets voor elf uur vanmorgen, ter hoogte van de Hekkenhoek in Grembergen. De mensen die op dat moment op de trein zaten, werden geëvacueerd en met bussen naar het station van Dendermonde gebracht. De persoon die werd aangereden, is overleden. Waarschijnlijk gaat het over een wanhoopsdaad. In de loop van de namiddag kon het treinverkeer weer hervatten.





Kampt u zelf met donkere gedachten, of zoekt u een luisterend oor? Neem dan contact op met de Zelfmoordlijn. Dat kan op het gratis nummer 1813, of via de website.