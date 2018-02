Treinverkeer Puurs-Temse verstoord door stuk gereden bovenleiding

In Melsele, een deelgemeente van Beveren, is een kleuter aan de dood ontsnapt. De kleuter van vijf liep zonder te kijken de Pastoor Sabotstraat op en werd gegrepen door een auto. De brandweer moest het kind van onder de wagen bevrijden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel geweten is is dat de bestuurder van de auto niet gedronken had en niet te snel reed. De kleuter liep en aantal verwondingen op, maar is gelukkig niet in levensgevaar.