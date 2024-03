Mobiliteit en Verkeer Treinverkeer onderbroken door aanrijding tussen trein en spoorkraan in Belsele

Het treinverkeer is sinds dinsdagavond 23.20 uur in beide richtingen onderbroken op de spoorlijn tussen Lokeren en Sint-Niklaas door de aanrijding tussen een lege trein en een spoorkraan in Belsele. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel. De treinbestuurder is lichtgewond geraakt. De hinder op het traject zal langere tijd aanslepen. De kraan moest dinsdagnacht werkzaamheden uitvoeren aan het spoor en gleed - waarschijnlijk door de slechte weersomstandigheden - van de berm en kwam op het spoor terecht. De omstandigheden worden nog verder onderzocht, aldus Infrabel. De lege trein botste tegen de spoorkraan, ontspoorde daarbij gedeeltelijk en kwam deels langs het spoor terecht. Er is ook schade aan de spoorinfrastructuur en de bovenleiding. Door de grote schade aan de spoorinfrastructuur zal de hinder op het traject langere tijd aanslepen, laat Infrabel woensdag weten. Er is schade aan de sporen, aan de bovenleiding over een afstand van 200 meter en aan de bovenleidingspalen. Bovendien moet de ontspoorde trein eerst nog worden weggetakeld met behulp van een hersporingstrein. Er is een aangepaste treindienst en er rijden vervangbussen tussen Lokeren en Sint-Niklaas met haltes in Sinaai en Belsele. Bepaalde treinen worden beperkt op hun traject en sommige treinen worden in de mate van het mogelijke lokaal omgeleid, aldus nog Infrabel.