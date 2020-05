Treinverkeer Ninove - Denderleeuw tijdlang onderbroken na ongeval aan overweg

Ja, en of de versoepeling van de coronalockdown er voor iets tussenzit, weten we niet. Maar jammer genoeg heeft het zuiden van onze provincie er een dodelijk verkeersweekend opzitten. Een motorrijder uit Zottegem kwam gisterochtend om in een zwaar ongeval in Zwalm. En in Zottegem zelf liep het een paar uur later dan weer helemaal mis. De bestuurder van een sportwagen overleefde een aanrijding met een bestelwagen niet.