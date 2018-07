Treinverkeer dinsdag sterk verstoord door spoorstaking

Ook de avondspits is in en rond de Waaslandhaven trouwens opnieuw danig in de war gestuurd. Iets na 4 uur reed er in de Beverentunnel, richting Stabroek, een vrachtwagen in op de staart van de file. Er vielen geen zwaargewonden, maar de takelwerken nemen wel uren in beslag. En alsof dat nog niet voldoende was, reden er in de staart van de file op de E34 in Melsele nog eens 2 vrachtwagens tegen elkaar. Ook hier gelukkig wel zonder zwaargewonden.