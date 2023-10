Het was wel degelijk de bedoeling van de autobestuurder om Yves Redant aan te rijden en te doden. Dat zegt Thomas Gillis. Gillis is advocaat van de nabestaanden van het slachtoffer. De Wetteraar van 44, werd maandag opzettelijk aangereden, en overleed afgelopen weekend aan zijn verwondingen. De dader is een man van 38 uit Bornem. Een goede vriend van het slachtoffer. Hij zit momenteel in de cel. De advocaat wil er alles aan doen om de dader de juiste straf te geven. Want de familie, zo zegt hij, is er kapot van.