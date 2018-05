4 mei 2013. Die datum staat in het geheugen van alle Wetteraars gegrift. Exact 5 jaar geleden ontspoorde een trein in de gemeente. De trein was geladen met de giftige stof acrylnitril. Wetteren ging weken lang in lockdown. Uit voorzorg werden straten geëvacueerd. Zo'n 2.000 mensen moesten hun huizen verlaten uit angst voor vergiftiging. Voor een man van 64 kwam alle hulp te laat. Hij stierf thuis na het inademen van de giftige dampen. Nu 5 jaar later is de procedureslag nog altijd niet afgerond. Het ongeval zou helemaal aan een fout van de machinist te wijten zijn. Hij reed 84 kilometer per uur met de trein, terwijl op die plaats maar 40 per uur was toegelaten. Maar de man is inmiddels overleden, en dus komt er wellicht geen proces. Er is door een burgerlijke partij wel nog bijkomend technisch onderzoek gevraagd en dat is intussen ook afgerond. De hele zaak komt binnenkort opnieuw voor de raadkamer.