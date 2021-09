Trein rijdt persoon aan in Sint-Niklaas: 160 reizigers geëvacueerd

Eergisteren kon u in ons nieuws het verhaal van Emma zien. Emma woont in Vilvoorde, omwille van een gedragsstoornis volgt ze les in een school voor buitengewoon onderwijs in Buggenhout. Met de bus is Emma vier uur onderweg van Vilvoorde naar Buggenhout, in totaal zit ze dus elke dag acht uur op de bus. Erg lang voor een kind met een beperking. Maar wat blijkt nu, de bus die Emma en 38 andere leerlingen moet ophalen, is al twee dagen niet komen opdagen. Blijkbaar is De Lijn vergeten om de bus te bestellen bij een onderaannemer. Een verslag van dit hallucinante verhaal ziet u vanavond in ons nieuws.