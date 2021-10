Trein botst op auto in file langs overweg in Lokeren, niemand gewond

In de commissie Mobiliteit heeft CD&V-Kamerlid Leen Dierick minister Georges Gilkinet (Ecolo) ondervraagd over de plannen van Infrabel om spoorlijnen L54 Y Heike-Sint-Niklaas en L57 Dendermonde-Lokeren te sluiten. De minister benadrukte dat er deze legislatuur geen spoorlijnen zullen gesloten worden. Dierick: “We zijn gerustgesteld, maar ook ontgoocheld in de manier waarop Infrabel werkt. Als dit de manier is van Infrabel om druk te zetten om extra financiële middelen te krijgen, dan is dat een jammere manier van werken. Deze plannen hebben mensen onnodig ongerust gemaakt. Het vertrouwen van de lokale besturen in Infrabel heeft bovendien een deuk gekregen,” aldus Leen Dierick, die ook als eerste schepen in het stadsbestuur van Dendermonde zetelt.