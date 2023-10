Transportbedrijf in Sint-Niklaas krijgt molotovcocktail tegen poort

Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een molotovcocktail gegooid tegen de poort van een transportbedrijf in Sint-Niklaas. Toen de brandweer bij het bedrijf aankwam, was het vuur al grotendeels vanzelf gedoofd. De garagepoort raakte wel beschadigd. De brandweer moest ook een gat in de poort zagen om de binnenkant van de loods controleren op vuur. Daar woedde géén brand. De politie voert een onderzoek en houdt voorlopig alle pistes open. Meer kunnen de speurders niet kwijt. De firma zelf geeft geen commentaar.