De gebouwen van de voormalige chocoladefabriek Duc D'O in Kruibeke zijn verkocht. De site komt in handen van transporteur Hertsens. Het gemeentebestuur van Kruibeke was van plan haar diensten tijdelijk in de burelen van Duc D'O onder te brengen wanneer het gemeentehuis wordt verbouwd. De burgemeester mag dus al meteen gaan onderhandelen met de nieuwe eigenaars.