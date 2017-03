Transgender Tiffany zorgt voor opschudding in het Italiaanse volleybal

Het Europese verhaal van Lindemans Aalst in de Challenge Cup zit er op. Lindemans verloor de terugwedstrijd van kwartfinale in eigen huis van het Duitse United Volley met 2-3. Aalst had ook al de heenwedstrijd verloren in Frankfurt met 0-3. Lindemans kan zich zo weer volop focussen op de play-offs in de competitie.