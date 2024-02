Transfersoap rond 14-jarig voetballertje, Stan mag niet overstappen van Standaard Michelbeke naar KSV Sottegem

Het is voor veel voetballers een droom: een plekje bemachtigen in een stickerboek. Maar voor alle voetballertjes van Svelta Melsele is die droom sinds dit weekend realiteit geworden. Want de club heeft 500 stickeralbums laten maken, en alle 360 jeugdspelertjes en alle medewerkers staan erin. De actie is een samenwerking met de lokale Delhaize. Wie daar voor 15 euro koopt, die krijgt een pakketje met stickers. Met het stickerboek wil Svelta Melsele de gemeenschap en de lokale zelfstandigen samenbrengen. De stickers en de boeken werden uitgedeeld door niemand minder dan Jean-Marie Pfaff.