Transfer voor Luca Van Boven uit Sint-Lievens-Houtem: 24-jarige renner tekent bij Intermarché-Wanty

Luca Van Boven, uit Sint-Lievens-Houtem, heeft voor twee seizoenen getekend bij wielerploeg Intermarché-Wanty. De 24-jarige renner maakt zo de overstap naar de WorldTour. De voorbije jaren was hij aan de slag bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Van Boven wist zich dit seizoen in de kijker te rijden met een vierde plaats in de eindstand van de Vierdaagse van Dunkerque. Hij werd ook 28ste in een bijzonder zware editie van de Waalse Pijl. Bij de beloften wist hij ook de Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam te schrijven.