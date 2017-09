Naar het voetbal dan. In Tubeke is er geloot voor de zestiende finales van de Beker van België. Sporting Lokeren heeft met Beerschot een hele mooie affiche beet. Beerschot is een ploeg met een pak supporters en een grote traditie. De club staat op dit moment mee aan de leiding in eerste klasse B, een reeksje lager dus. Waasland-Beveren moet twee reeksen naar beneden. De ploeg van Phillippe Clement speelt in en tegen Lommel, een club uit de eerste amateurliga. Een haalbare kaart normaal gezien, maar in de beker weet je nooit. De wedstrijden staan gepland op 20 september.