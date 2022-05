FCV Dender speelt volgend seizoen in 1B. De club uit Denderleeuw heeft zich gisteravond tot kampioen gekroond in eerste nationale, na een 1-0-winst tegen Dessel Sport. De spelers en staf bouwen meteen na het laatste fluitsignaal een stevig feestje op het veld; samen met de supporters. Want de titel en bijhorende promotie zijn sowieso een feit. Rechtstreekse concurrent Club Luik ging op Knokke namelijk met 2-1 onderuit, zodat Dender een bonus van vier punten heeft in de eindstand van de eindronde. De Luikenaars kondigden deze week nog wel aan dat ze in beroep zouden gaan tegen de forfait-uitspraak in de fameuze U21-zaak. Maar zelfs met een terugzetting naar de oude situatie zou Luik niet meer over Dender kunnen springen. Volgend jaar speelt blauw-zwart dus in 1B, waar het onder meer zal uitkomen tegen Waasland-Beveren, RWDM en Beerschot.