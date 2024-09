Tramverkeer richting Antwerpen ligt 3 uur stil na aanrijding met auto

Rond zeven uur deze ochtend is er op de N70 in Zwijndrecht een aanrijding gebeurd tussen een auto en een tram. De wagen stond stil aan een rood licht en de tram is op het voertuig ingereden. Er vielen geen gewonden. Rond tien uur deze ochtend werd de wagen getakeld en kon het verkeer weer normaal verlopen. Tijdens de ochtendspits is het tramverkeer tussen Melsele en Antwerpen volledig onderbroken geweest. En dat zorgde voor heel wat hinder. De reden dat de interventie drie uur geduurd heeft, was een communicatiefout tussen vervoersmaatschappij De Lijn en de lokale politiezone.