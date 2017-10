Media en Cultuur Trailer ''Niet schieten'' vervroegd gelost

En we sluiten af met filmnieuws. Nieuws dat ook gelinkt is aan de hoofdbrok in ons nieuws namelijk de Bende van Nijvel. Zo is de trailer van de film 'Niet schieten' vroeger gelost dan gepland. De film van Stijn Coninx vertelt het levensverhaal van David Van de Steen, één van de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Omdat het onderzoek plots weer brandend actueel is, besliste productiehuis Eyeworks om vandaag al een eerste trailer vrij te geven. De ontwikkelingen in het onderzoek hebben geen invloed op het scenario. Dat blijft ongewijzigd, zegt de regisseur. De film zelf is vanaf 24 oktober volgend jaar te zien in de bioscoop.