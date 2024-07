Trailer kortfilm 'Non Grata' over verdwijning zuster Gabriëlle gereleased

Camerata Productions, producent en theatergezelschap uit het Dendermondse, heeft een trailer gelanceerd van de film Non Grata. Non Grata vertelt het verhaal over de verdwijning van de Dendermondse kloosterzuster Gabriële in 1982. De zuster voerde een onderzoek naar de seksuele uitspattingen van haar overste, maar nog voor ze haar bevindingen wou onthullen verdween ze. Aan de film doen enkele topacteurs mee waaronder Viv Van Dingenen, Frank Focketeyn, en Michael Vergauwen. De regie is in handen van Lennert Lemmens. De film zou klaar zijn dit najaar.