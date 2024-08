Tragisch ongeval in Temse nu twee jaar geleden: "Laat mij het laatste slachtoffer zijn"

Het is deze week precies twee jaar geleden dat Francis Aerts om het leven is gekomen bij een tragisch ongeval. De jongen van 16 werd aangereden vlakbij een viaduct over de E17. De dader was onder invloed en pleegde vluchtmisdrijf. Op de plaats waar het ongeval gebeurde staat nu een bord, met daarop een foto van de jongen. De afbeelding is gebaseerd op de mural die een kunstenaar een jaar geleden aanbracht aan het skatepark in Sint-Niklaas, één van de favoriete plekken van Francis. De foto wordt geflankeerd door de tekst 'Laat mij het laatste slachtoffer zijn'. De tiener werd hier op de fiets aangereden door een dronken en gedrogeerde autobestuurder. De politie van Kruibeke-Temse zet sindsdien heel hard in op drugs- en alcoholcontroles in het verkeer.