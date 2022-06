Tragelweg langs de Schelde in Wetteren wordt jaagpad, verboden voor auto's

In Beveren zijn de onderhoudswerken aan de Liefkenshoektunnel volop aan de gang. De zogeheten tunnelwas, of de reiniging ervan, zal gebeuren op nu donderdag en vrijdag. Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden, zullen de werken 's nachts uitgevoerd worden. De tunnel zal dan telkens in één rijrichting worden afgesloten, van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Donderdag is de tunnelkoker richting Beveren aan de beurt, en op vrijdag de koker in de richting van Stabroek. Er is telkens een omleiding voorzien.