Tragel in Dendermonde afgesloten na vondst nest Europese hoornaars

In Temse zijn ze bang dat ze binnenkort moeten afrekenen met knijten. Zeker nu De Vlaamse Waterweg bezig is met werken in het Kleine en Groot Broek in deelgemeente Tielrode. De Vlaamse Waterweg graaft daar op dit moment de fietsdijken af, zodat de poldervlakte onder water kan komen te staan. Die werken kaderen binnen het Sigmaplan, om de regio beter te beschermen tegen overstromingen. Maar op andere plaatsen langs de Schelde trekken gelijkaardige werken knijten aan. Dat is onder meer het geval in Wichelen, Baasrode en Kruibeke. Er lopen zelfs al verschillende procedures van omwonenden tegen De Vlaamse Waterweg bij de vrederechter. Oppositiepartij TESAMEN in Temse wil nu dat het gemeentebestuur de werken laat stilleggen, zolang er geen duidelijkheid is of die werken de oorzaak zijn van de knijtenplagen.