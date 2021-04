Tractorenestafette: jonge boeren vragen een toekomst in Vlaanderen

Er is mogelijk een oplossing voor de gedupeerden van de tandartspraktijk in Overmere, bij Berlare. Woensdag zag u in ons nieuws dat een patiënt een voorschot had betaald op een prothese, maar dat de tandartspraktijk wat later plots definitief de deuren gesloten bleek te hebben, en dat de tandarts met de noorderzon verdwenen was. De eigenaar van de praktijk, de vroegere tandarts, die zijn zaak vorig jaar uit handen had gegeven na een zwaar ongeval, is zelf ook benadeeld en wil nu gerechtigheid.