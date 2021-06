Eind volgende week moeten de resultaten van de onderzochte bodemstalen in Beveren bekend zijn. In afwachting daarvan mogen we volgens de bekende toxicoloog Jan Tytgat niet panikeren. Ja, PFOS is schadelijk, zegt de professor. Net zoals tabaksrook en fijn stof. Maar niet iedereen die rookt of elke dag over straat loopt, krijgt daarom kanker.