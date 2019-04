De tijd dat er in elke klas een krijtbord hing, is lang voorbij. In de meeste scholen wordt tegenwoodrig gewerkt met een smartboard. Een digitaal schoolbord is dat. Maar de witte schermen zijn soms moeilijk leesbaar, zeker voor slechtzienden. Eline uit Beveren is slechtziend en heeft het heel moeilijk om te volgen. Maar gelukkig is er Andy. Hij ontwierp een toestelletje waarmee Eline kan inzoomen op het bord. Het kreeg de toepasselijke naam My Board Buddy.