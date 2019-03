Tourist LeMC en Life Of Agony erbij op affiche Lokerse Feesten

En om af te sluiten nog wat festivalnieuws. Want we kennen weer tien nieuwe namen die naar de Lokerse Feesten komen. Tourist LeMC is één van de leukste die er is bijgekomen. Hij zal samen met Roméo Elvis en Zwangere Guy de hiphop- en rapavond op 8 augustus verzorgen. Eén dag eerder houden Trixie Whitley en SX Roisin Murphy gezelschap. En onder meer Life Of Agony komt erbij op de punk- en metalavond. Die is op 6 augustus. De voorverkoop van het festival begint eind deze maand.