Volgens een rondvraag van werkgeversorganisatie Voka vanochtend, zijn in 65 procent van de Oost-Vlaamse bedrijven alle medewerkers wel aan het werk gegaan. De Vokakantoren in Gent, Dendermonde en Oudenaarde stelden ook zogenaamde flexwerkplaatsen open, voor bedrijfsleiders en werknemers die niet binnen konden in hun bedrijf. Ook extra kinderopvang was er voorzien, maar een overrompeling was het niet. Velen kozen ervoor om van thuis uit te werken, en kinderopvang werd in de meeste stakende scholen ook zelf voorzien. De nationale stakingsdag op zich vindt de werkgeversorganisatie ongehoord. Staken, zegt Voka, is nefast voor het imago en het concurrentievermogen van onze ondernemingen.