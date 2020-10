Nieuws Totaal aantal COVID-19-patiënten stijgt in onze ziekenhuizen tot 186

Ook in de ziekenhuizen verhoogt de druk nog dagelijks. Almaar meer hospitalen overwegen om niet-dringende operaties, of operaties die aanleiding geven tot een opname op intensieve zorg, uit te stellen, en dat om capaciteit vrij te houden voor coronapatiënten. In de Aalsterse ziekenhuizen zijn er de voorbije 24 uur opnieuw 2 patiënten bijgekomen op de COVID-afdeling. Dat brengt het totaal daar op 74 patiënten. 17 daarvan liggen op Intensieve zorgen, dat is er 1 meer dan gisteren. In het AZ Nikolaas waren er gisteren al 10 coronapatiënten bijgekomen, en vandaag nog eens 9. Op intensieve stijgt het aantal patiënten van 4 naar 6. In Sint-Blasius in Dendermonde worden nu 25 coronapatiënten verzorgd, van wie 4 op de intensieve afdeling. En in Zottegem zijn er 5 coronapatiënten bijgekomen. Hier liggen 3 mensen op intensieve zorgen. Na een stijging met 19 gisteren, en 22 vandaag, stijgt het totale aantal opgenomen COVID-19-patiënten in onze streek nu tot 186 mensen.