Tot middernacht nog verscherpte verkeerscontroles in onze provincie tijdens Verkeersveilige Dag

Ik hoop dat u allemaal goed op uw snelheid hebt gelet vandaag. Want wie in onze provincie met de auto de baan op moest, die is wellicht gecontroleerd op te snel rijden. Het is namelijk de Verkeersveilige Dag vandaag. Een dag die in het leven werd geroepen na de zware kettingbotsing op de E17 in Nazareth in 1996. Daarbij vielen toen 10 doden. Nog tot middernacht houden alle politiezones in onze provincie extra controles op meer dan 120 locaties.