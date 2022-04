Tot eind augustus ingrijpende wegenwerken aan Vijfstraten in Sint-Niklaas

De Beverentunnel op de R2 in het havengebied is vrijdagavond urenlang afgesloten geweest in de richting van Stabroek. Dat was het gevolg van een ongeval.Een te hoog geladen vrachtwagen beschadigde de rijstrooksignalisatie die aan het plafond van de tunnel hangen. Daardoor hingen de borden los en dreigden ze naar beneden te vallen. Enkele hingen ook laag waardoor er nog voertuigen tegen zouden kunnen botsen. Politie en brandweer sloten de tunnel daarop volledig af. Het Agentschap Wegen en Verkeer stuurde in de loop van de avond nog ploegen ter plaatse om de schade te herstellen. De vrachtwagen zelf kwam even voorbij de tunnel tot stilstand. De vorklift die de truck vervoerde was net iets te hoog en moest ter plaatse afgeladen en deels gemonteerd worden omdat het gevaarte ook nog door de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel moest. In totaal was de Beverentunnel meer dan acht uur afgesloten.