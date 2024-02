Tot 75 miljoen euro kosten voor nieuw of vernieuwd Daknamstadion in Lokeren

Gisteren vernam u in ons nieuws dat Luka Van den Keybus uit Lokeren zijn topsportstatuut vast heeft. Met de financiële steun van Sport Vlaanderen kan de gymnast nu in alle rust toeleven naar de Olympische Spelen van deze zomer in Parijs. We zochten hem vanmorgen op in de Gentse topsporthal, waar hij zes dagen op zeven traint, in aanloop naar de Spelen. En de Lokeraar heeft een duidelijk doel voor ogen.