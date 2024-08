Tot 120 boetes per dag voor chauffeurs die borden negeren in centrum Sint-Niklaas

120 pv's op 1 dag, zoveel moest de lokale politie er opmaken gisteren aan de Grote Markt in Sint-Niklaas. Daar zijn werken aan de gang, en de automobilisten moeten er een omleiding volgen om zo uit het centrum van de stad te rijden. Maar dat mag niet langer langs de Parklaan. Helaas negeren heel wat bestuurders de verbodsborden. Sommige chauffeurs klagen dat de situatie er niet altijd even duidelijk is. Onze redactie nam de proef op de som.