Topweekend voor de recreatiedomeinen, de zon is weer van de partij

Het was al even geleden, maar de zon is terug van de partij. En ze heeft geschenen, dat hoef ik u niet te vertellen. Onze recreatiedomeinen hebben dan ook een topweekend achter de rug. Maar, wie er binnen wou geraken, die moest zijn plaatsje wel op voorhand reserveren. Die maatregelen zijn nog niet veranderd. Bij De Ster in Sint-Niklaas betekent dit dat er per dag maximum 3.000 mensen voorbij de ingang mogen. Tegen de namiddag was het park volzet.