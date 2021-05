De kaap van één miljoen coronabesmettingen in ons land is overschreden. Maar, het aantal besmettingen, hospitalisaties en overlijdens blijft op weekbasis wel verder dalen. In totaal liggen er op dit moment 2.482 patiënten in het ziekenhuis, van wie zowat 1 derde op intensieve zorg. Ook in de ziekenhuizen in onze streek daalt het aantal opgenomen coronapatiënten opnieuw, van 117 in totaal gisteren, naar 114 vandaag. Iets meer dan een derde van hen, of 43 patiënten, hebben intensiever verzorging nodig. De grootste daling van het aantal coronapatiënten zien we in het AZ Nikolaas, waar opnieuw 4 bedden minder zijn ingenomen op de COVID-afdeling. Ook op Intensieve Zorg is er daar een lichte vermindering van de druk. In het AZ Sint-Blasius is er dan weer opnieuw een lichte stijging. In Aalst en in Zottegem blijft de situatie nagenoeg gelijk aan die van gisteren.