Topman Katholiek Onderwijs: "Nauwere samenwerking nodig tussen gewoon en buitengewoon onderwijs"

Bruno Vanobbergen, die sinds mei Lieven Boeve is opgevolgd als directeur-generaal van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, heeft het buitengewoon onderwijs nog eens extra onder de aandacht gebracht. Hij deed dat tijdens een bezoek aan de school voor Buitengewoon Onderwijs Hartencollege in Ninove. De kersverse topman zet zich al jaren in voor kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn in onze samenleving. De scholen kampen niet enkel met problemen rond het leerlingenvervoer, maar ook met een leraren- en plaatstekort.