Top Vlaamse schlagerwereld trekt rolschaatsen aan in Aalst

Om af te sluiten keren we nog even terug naar Wetteren, want daar is vanmiddag ook de afgewerkte Peace Wall officieel voorgesteld. Een kunstwerk dat draait rond vrede. Op de site van de kunstacademie van Wetteren hebben kunstenaar Wim Finck en een tiental Wetterse jongeren meer dan 50 meter volgeschilderd. Met vallen en opstaan, want de regen van de afgelopen dagen maakte het er niet gemakkelijker op. Toch is het werk op tijd klaar geraakt voor de internationale dag van de vrede, vandaag is dat. En het resultaat mag er dan ook zijn. Het kunstwerk is één van de zeven vredesmuren ter wereld na onder andere New York, Londen, Berlijn en Tel Aviv.