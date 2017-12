Nieuws Toonzaal wellnesszaak verwoest door brand

De brandweer van de hulpverleningszone Waasland moest gisterenavond uitrukken voor een brand in industriezone Kluizenmeersen in Sint-Gillis-Waas. Voorbijgangers verwittigden de hulpdiensten nadat ze brand opmerkten in de toonzaal van een bedrijf gespecialiseerd in sauna's en jacuzzi's. Toen de brandweer aankwam, zat het gebouw al vol rook. Op dat moment waren er geen mensen in het gebouw aanwezig. Hoe de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht. De rook -en brandschade is enorm.