In de Challenger Pro League staat er een mooie wedstrijd op het programma, want op de 22ste speeldag kijken FCV Dender en SK Beveren elkaar recht in de ogen. Twee ploegen met exact evenveel punten, die allebei willen meestrijden voor promotie. Want dit seizoen stijgen twee ploegen rechtstreeks naar de hoogste klasse, en een eventuele derde ploeg via play-offs. Elke misstap nu kan fataal zijn. Want maar liefst zeven ploegen komen nog in aanmerking voor promotie.